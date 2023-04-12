На официальной странице СТБ в Instagram рассказали, как приготовить творожную паску по рецепту Владимира Ярославского.

Нам понадобятся следующие игредиенты:

300г творога 9%

3 желтка

100г сливок 20% (или сметаны 20%)

30г сахара

50г сливочного масла

50г белого шоколада

50г изюма или цукатов

1ст.л. ложка кокосовой стружки

1 ст.л. ложка миндаля

ваниль по желанию

Творог хорошо отжимаем от лишней влаги, кладем в сотейник, туда же желтки, сливочное масло, сахар и сливки, пробиваем блендером в кремовую массу. Ставим сотейник на плиту и, интенсивно помешивая, доводим смесь до появления первых «пузырьков» и сразу снимаем с огня. Не стоит опасаться, что смесь стала жидкой. Добавляем к горячей массе белый шоколад и размешиваем лопаткой до растворения. Добавляем предварительно бланшированные изюм, кокосовую стружку, а также, по желанию, ваниль и миндаль.

Если нет специальной формы, можно использовать что-то конусовое с отверстием внизу или даже цветочный горшок. В форму (узким краем вниз) кладем марлю, плотно выкладываем еще теплую смесь, складываем края марли вверх, а сверху ставим небольшой пресс, чтобы лишняя жидкость стекала. Отправляем паску в холодильник в сутки или минимум с вечера до утра. Затем украшаем шоколадом, цукатами, орехами по собственному вкусу. Хранить творожную паску следует в холодильнике 3-4 дня под пленкой.

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