На официальной странице СТБ в Instagram рассказали, как приготовить творожную паску по рецепту Владимира Ярославского.
Нам понадобятся следующие игредиенты:
- 300г творога 9%
- 3 желтка
- 100г сливок 20% (или сметаны 20%)
- 30г сахара
- 50г сливочного масла
- 50г белого шоколада
- 50г изюма или цукатов
- 1ст.л. ложка кокосовой стружки
- 1 ст.л. ложка миндаля
- ваниль по желанию
Творог хорошо отжимаем от лишней влаги, кладем в сотейник, туда же желтки, сливочное масло, сахар и сливки, пробиваем блендером в кремовую массу. Ставим сотейник на плиту и, интенсивно помешивая, доводим смесь до появления первых «пузырьков» и сразу снимаем с огня. Не стоит опасаться, что смесь стала жидкой. Добавляем к горячей массе белый шоколад и размешиваем лопаткой до растворения. Добавляем предварительно бланшированные изюм, кокосовую стружку, а также, по желанию, ваниль и миндаль.
Если нет специальной формы, можно использовать что-то конусовое с отверстием внизу или даже цветочный горшок. В форму (узким краем вниз) кладем марлю, плотно выкладываем еще теплую смесь, складываем края марли вверх, а сверху ставим небольшой пресс, чтобы лишняя жидкость стекала. Отправляем паску в холодильник в сутки или минимум с вечера до утра. Затем украшаем шоколадом, цукатами, орехами по собственному вкусу. Хранить творожную паску следует в холодильнике 3-4 дня под пленкой.
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