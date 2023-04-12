Украинская хип-хоп Alyona Alyona рассказала, что всегда редко болела - где-то раз в год и то простудой, а в последнее время у нее начались проблемы.

Украинская хип-хоп и рэп-исполнительница Alyona Alyona (настоящее имя Алена Савраненко) поразила своих поклонников последними Сториз, которые выложила в Инстаграм. В частности, артистка записала несколько видео, находясь в больнице. Она также поделилась, что врачи нашли у нее проблемы со здоровьем, которые необходимо срочно лечить.

Так, она рассказала, что врач уколол ей в гланды ледакоин, чтобы максимально безболезненно убрать оттуда гнойные пробки. Она также сказала, что лечащий доктор посоветовал ей вырезать гланды.

"Я понимаю, что меня ждет в будущем. Я сдала анализы живые вообще мои гланды или нет. Многие мне писали, что чистили свои гланды и лечились, но все закончилось тем, что их пришлось вырезать. Врачи мне сказали, что придется вырезать мои тоже. Но ребилитация три недели, а у меня в графике три недели без концертов будет лишь в ноябре", - поделилась Alyona Alyona.

Украинская хип-хоп Alyona Alyona рассказала, что всегда редко болела - где-то раз в год и то простудой. Но в последние несколько лет начала замечать, что ей стало трудно глотать. Кроме того, появился неприятный гнилосный запах из-за того, что в пробках на гландах забивались кусочки еды.

Напомним, Alyona Alyona на эмоциях высказалась после бегства известного комика за границу.

Как еще Politeka писала, Alyona Alyona после похудения на 20 килограммов призналась, от чего отказалась в еде.

Также Politeka сообщала, Alyona Alyona вспомнила, как в начале войны чуть не распрощалась с жизнью.