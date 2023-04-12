Евгений Клопотенко рассказал, что украинское блюдо цвикли получается по вкусу очень пикантным и сочным.

Вы когда-нибудь слышали о таком блюде, как цвикли? Это традиционное блюдо украинской кухни, которое готовят из свеклы и хрена. Самое интересное, что его можно использовать в качестве салата или соуса для мяса.

Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко раскрыл рецепт традиционного блюда цвикли.

Евгений Клопотенко рассказал, что украинское блюдо цвикли получается по вкусу очень пикантным и сочным. При этом готовить его невероятно легко, потому с этим блюдом нет никаких проблем на кухне. Но главное - постарайтесь выбрать хороший буряк, ведь от него зависит вкус блюда. Попробуйте потешить себя, а также родных на праздники и в обычный день.

Что вам понадобится для этого блюда:

3 средняя свекла

10 см корня хрена (или 1 ч. л. белого консервированного)

2 ст. л. подсолнечного масла

1/3 ч. л. соли

1 ч. л. меда

Как приготовить:

1. Приготовим буряк: разогрейте духовку до 180 градусов. Хорошенько помойте три свеклы и обсушите их. Заверните каждый овощ в фольгу и запеките в духовке до готовности. Это может занять от часа до двух. Все зависит от размера буряков.

2. После приготовления вынимате буряк из фольги, переложите на тарелку и оставте их остывать. Будьте осторожны, чтобы не обжечься.

3. Снимите кожицу из буряков. Натрите на крупной терке, а корень хрена на мелкой.

4. Соедините натертый буряк, хрен, подсолнечное масло и редкий мед. По солите по вкусу и перемешайте. Дайте настоятся около 10 минут, за тем снова перемешайте. Подавайте в качестве салата или соуса к мясу.