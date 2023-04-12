Разнобразные блюда из овощей, богатые витаминами и минеральными веществами, это важная и необходимая пища для людей. Из овощей можно приготовить вкусные гарниры, салаты или закуски.
Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом легкой овощной закуски.
Шеф-повар Евгений Клопотенко предложил приготовить легкую закуску с нежным сосусом. Эта закуска разнообразит любой стол и классно подойдет для посиделок с друзьями. Самое важное, это выбрать свежие и хрустящие овощи, ведь они самые главные составляющие вкуса закуски.
Что вам понадобится для закуски за 10 минут:
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- 2 морковки
- 1 соцветие стебля сельдерея
- 3 огурца
- 2 сладких красных перца
- 100 г сметаны
- 100 г сыр
- 1 ч. л. сухого орегано
- соль и перец по вкусу
Как приготовить:
1. Готовим овощную нарезку: вымойте овощи и нарежте их тонкими полосками по 10-12 сантиметров. Толщину делайте такую, чтобы можно было взять овощные полоски в пальцы и было удобно их обмокнуть в соус.
2. Приступаем к приготовлению соуса: смешиваем сметану с сыром, который предварительно нужно натереть на терке. Перемешайте и добавте орегано, соль и перец по вкусу. Снова перемешайте, чтобы специи распределились по всему соусу.
3. Вы можете выложить овощную нарезку в отдельную тарелку, а соус оставить в соуснице. После чего можно обмакивать полоски овощей в соусе и наслждаться нежным вкусом. Если вы желаете, то можете просто полить овощи соусом и перемешать, но тогда у вас получится салат, а не закуска.
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