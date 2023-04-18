Ранее европейский тур Верки Сердючки пришлось перенести из-за того, что у 49-летнего Андрея Данилко была диагностирована тяжелая форма ларингита, на фоне которого произошло кровоизлияние в голосовую связку. При этом тур по городам США и Канады должен был состояться в соответствии с графиком, во второй половине апреля.

Но на этот раз на официальной странице Верки Сердючки в Instagram снова сообщили неутешительную новость.

"Друзья, есть новости, не очень приятные. К сожалению, наш тур по городам США и Канады вынужденно перенесен на осень. Мы имеем большую команду, все из разных уголков страны, и не все успели вовремя оформить документы, необходимые для выезда за границу по новым правилам. Мы не могли отправиться в тур в неполном составе, ведь качество и уровень наших шоу зависит от каждого из участников бенда", - говорится в сообщении.

Представители Андрея Данилко также объяснили, что будет с билетами.

"Нам искренне жаль, что обстоятельства сыграли против нас, но скоро мы непременно приедем к вам, чтобы поддерживать Украину. Все билеты остаются действительными на новые даты, которые объявим уже в скором времени. Поэтому очень просим вас сохранить билеты, потому что Верка, Мама и все-все-все ждут встречи с вами! Надеемся на ваше понимание. Слава Украине!", - добавили менеджеры.

Напомним, на сцену к Верке Сердючке вышел известный российский актер, осуждающий войну.

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