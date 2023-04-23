Танцовщица и хореограф Илона Гвоздева поделилась кадрами со своим сыном Домиником. Звезда опубликовала видео в сторис Инстаграм, где делится творчеством и личными кадрами.
"Ой, Боже, кто это маме цветочки собрал", - сказала Илона, показывая работу своего мужа и сына.
Стоит отметить, Илона Гвоздева - успешная украинская танцовщица, которая стала популярной благодаря шоу "Танцюють всі", а после этого побеждала на шоу "Танці з зірками". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после начала вторжения в Украину звезда выехала с детьми в Италию, где находилась некоторое время, а потом вернулась обратно на Родину.
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После этого звезда неоднократно подвергалась критике, что не уделяет должного внимания своему сыну. Звезда в какой-то момент решила ответить на обвинения, поделившись в своем Инстаграм.
"Где сын мой? Что ты за мать? Почему Доминик не с вами? Как можно оставить ребенка родителям? И многие подобные вопросы каждый день получаю в директ… Отвечу однажды особо заинтересованным и эту тему закрою навсегда, потому что уже нет сил и терпения слушать все это!!!", - написала Гвоздева в публикации.
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