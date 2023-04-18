Популярная украинская хореограф и многолетняя участница шоу "Танців з зірками" Илона Гвоздева, которая спустя несколько месяцев после начала войны обосновала свой женский клуб и проводит благотворительные вечеринки, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила очаровательные фото, на которых сверкнула новым образом и засветила интерьер своего дома.

Как видно, на одной из фотографий Илона запечатлена, присев на подоконник, где стоят комнатные растения и рамки с фотографиями. На еще одном фото танцовщица поднимается по лестнице, она снята со спины. Перед камерой Илона появилась в стильном нарядном образе – на ней короткая светло-желтая юбка интересной текстуры и прозрачная желтая блуза с необычными рукавами. Этот наряд подчеркнул фигуру и стройные ноги хореографа. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий естественный макияж.

В подписи к публикации Гвоздева написала: "Выходные были насыщены разными домашними делами, приготовлением вкусных блюд, окрашиванием пасхальных яиц и поздравлением близких с праздником! Как вы провели эти выходные?".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Великолепные праздничные дни – в кругу семьи и без тревог".

"Илона, вы как яичко".

"Красивый дом".

"Какая вы здесь нежная".

"Аналогично".

"Хорошая!".

"Просто хорошенькая ты".

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