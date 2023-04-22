Популярная украинская хореограф и многолетняя участница шоу "Танців з зірками" Илона Гвоздева, которая спустя несколько месяцев после начала войны обосновала свой "женский клуб" и проводит благотворительные вечеринки, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила очаровательные фото, на которых показала своих родных.

Как видно, семейство Илоны устроило фотосессию дома, и для нее они подобрали специальные похожие наряды. Так, хореограф, ее мама и дети надели симпатичные бежевые костюмы спортивного стиля, тогда как отец и муж нарядилась в черное. Они все мило позируют фотографу и очаровательно улыбаются.

В подписи к публикации Гвоздева написала: "Что такое семья? Люди, которым ты нужен. В радости и горе, в мелочах или в целом, они приходят в нужную минуту и остаются с тобой, несмотря ни на что. Сара Дессена. Ставь "+", если эти выходные проведешь в кругу большой семьи".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию танцовщицы:

"Вы невероятные".

"Простите, с мужем все хорошо? Он выглядит не очень, я имею в виду здоровье".

"Фото, которые очень согревают".

"Красивые! Всего наилучшего вам! И фото очень хорошие!".

"Очень хорошо, приятно смотреть".

"А где родители мужа?".

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