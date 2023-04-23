Экс-судья проекта "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Татьяна Литвинова поделилась идеальным рецептом для тех, кто соблюдает правильное питание.

В этот раз на своей странице в Instagram Татьяна Литвинова показала, как приготовить вкусный и полезный плов.

"Полезный плов из булгура на открытом костре, который удивит всех, а поклонники здорового питания будут благодарить 2 раза. Первый - потому что вкусно, второй - потому что полезно! Сезон пикников продолжается вкусненьким и полезным 👌", - советует звезда "Мастер Шеф".

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

булгур - 400 г

лук – 250 г

морковь – 300 г

куриное бедро без кости – 700 г

специи для плова – 1 ст.л с горкой

соль – 1 ст.л.

барбарис – 1 ст.л.

чеснок - головка

перец чили – по желанию

растительное масло – 40 г

Лук нарезаем мелко, морковь – соломкой. Булгур тщательно промываем и сцеживаем воду.

Нагреваем котел, добавляем масло. Сначала обжариваем лук, а через 5 минут добавляем морковь. Еще через 5 минут добавляем мясо курицы, нарезанное небольшими кусками.

Через 10 минут засыпаем в котел промытый булгур, специи и кладем целую головку чеснока. Обжариваем все, размешивая, 5-8 мин. Далее заливаем примерно 1,5 л воды, чтобы она покрывала все ингредиенты плова на 2-3 см сверху.

Оставляем плов готовиться, прикрыв крышкой, пока вся вода не выкипит. Лучше всего подавать блюдо горячим.

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