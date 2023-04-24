Танцовщица и хореограф Илона Гвоздева, звезда "Танців з зірками", показала новый танец. Знаменитость поделилась видео в своем Инстаграм, где была вместе с мамой и дочерью.
"Три поколения", - написала Илона в публикации.
Фанаты, включая жену Дмитрия Монатика Ирину, поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Мама молодец";
Даниэль Салем рассказал об очень важном человеке в жизни: "Друг за друга готовы жизнь отдать"
Враг отомстил из-за новостей о ВСУ на левобережье Херсонщины: ударили авиацией и артиллерией
Материальную помощь украинцам будут назначать по новым правилам: "более 2 тысяч получат даже..."
Всеобщая мобилизация в Украине: могут ли призвать с инвалидностью III группы
"Не выдержала такой славы": звезда "1+1" Падалко показала, чем закончился скандал с военным в Буковеле
"Огонь";
"Но дочь похожа на вас! мило смотреть такие видео";
"Крутые".
Стоит отметить, Илона Гвоздева - известная украинская танцовщица, которая стала успешной благодаря шоу "Танцюють всі" и "Танці з зірками". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения отправилась с детьми в Италию, где пробыла некоторое время, а потом вернулась обратно. А недавно звезда опубликовала видео свою тренировку в Инстаграм.
"Даже дождь не помешал мне выполнять упражнения, наоборот он придавал какую-то особую магическую силу духу и уверенности. Сила духа – это в первую очередь сила воли, решительность и, конечно же, способность побеждать свои страхи и идти вперед, несмотря на все случившиеся беды. с нами", - написала Илона.
Напомним, Гвоздева из "Танців з зірками" обратилась к украинцам за помощью ради детей
А еще Politeka сообщала, что Гвоздева из "Танців з зірками" растрогала семейными кадрами с родителями и детьми
Также Politeka писала, что Гвоздева из "Танців з зірками" показала эффектное упражнение для ног