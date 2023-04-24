Танцовщица и хореограф Илона Гвоздева, звезда "Танців з зірками", показала новый танец. Знаменитость поделилась видео в своем Инстаграм, где была вместе с мамой и дочерью.

"Три поколения", - написала Илона в публикации.

Фанаты, включая жену Дмитрия Монатика Ирину, поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Мама молодец";

"Огонь";

"Но дочь похожа на вас! мило смотреть такие видео";

"Крутые".

Стоит отметить, Илона Гвоздева - известная украинская танцовщица, которая стала успешной благодаря шоу "Танцюють всі" и "Танці з зірками". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения отправилась с детьми в Италию, где пробыла некоторое время, а потом вернулась обратно. А недавно звезда опубликовала видео свою тренировку в Инстаграм.

"Даже дождь не помешал мне выполнять упражнения, наоборот он придавал какую-то особую магическую силу духу и уверенности. Сила духа – это в первую очередь сила воли, решительность и, конечно же, способность побеждать свои страхи и идти вперед, несмотря на все случившиеся беды. с нами", - написала Илона.

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