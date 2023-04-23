Известная хореограф Илона Гвоздева обратилась к украинцам за помощью в социальной сети Инстаграм, чтобы помочь детям.

Популярная украинская хореограф и многолетняя участница шоу "Танців з зірками" Илона Гвоздева публично обратилась к украинцам.

По словам хореографа, она желает помочь детям и в этот раз подняла непростую тему. Она рассказала о некой акции, направленной на сбор средств для психосоциальной реабилитации украинских детей, которые пострадали в результате военных действий.

Среди этих детей могут быть те, кто потерял родителей, оказался в оккупированных территориях или бежал из разрушенных домов.

Собранные средства будут направлены на реализацию благотворительного проекта «Дети. Неуслышанные истории» от Фонда «Родина-Украина», который регулярно проводит мероприятия по психосоциальной, рекреационной и физической реабилитации детей, страдающих от посттравматического стрессового расстройства.

Гвоздева добавила, что детям предоставят все виды поддержки. Программа включает в себя проведение психологической реабилитации, предоставление питания, экскурсий, занятий по физиотерапии, спортивных игр, тематических мастер-классов, зоо- и арт-терапии, научных шоу, а также транспортных услуг.

По словам хореографа, детям необходимо помочь, они не должны страдать еще больше из-за невозможности проработать сложные темы. Поэтому, она и сама обращается к украинцам, чтобы поднять непростую в это время тему.

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