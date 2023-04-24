Кулинарный эксперт Татьяна Литвинова рассказала, как правильно приготовить ребрышки, чтоб они не были слишком жирными.

На своем YouTube-канале Татьяна Литвинова, кулинар и судья "МастерШеф" поделилась рецептом вкусных свиных ребер в кисло-сладком вишневом соусе, которые станут отличным угощением к праздничному столу. (Для просмотра видео, проскрольте страницу до конца).

Несколько советов от шеф-повара, чтобы приготовление ребер было на высшем уровне:

Чтобы ребра не были слишком жирными, их необходимо предварительно отварить с головкой чеснока и одной луковицей, а также сделать на них небольшие надрезы.

Ребра нужно хорошо отварить в кипящей воде, добавив специи и лавровый лист для приятного аромата.

Жир на мясе не следует срезать, а чтобы мясо получилось вкусным, его необходимо положить сразу в кипящую воду.

Обжаривать предварительно сваренные ребра следует на сухой сковороде.

Вот список ингредиентов, которые необходимы для приготовления этого блюда:

Свиные ребра - 1 кг

Вода - 1,5 л

Чеснок - 1 головка

Смесь перцев - 1 ч.л.

Лук репчатый - 1 шт.

Для соуса понадобятся:

Вишня - 400 г

Соевый соус - 70 мл

Мед - 2-3 ст. л.

А вот и способ приготовления:

Для бульона: налейте в кастрюлю воду, добавьте головку чеснока, одну луковицу, смесь перцев, лавровый лист и соль. Ребра порежьте и добавьте в кипящий бульон, накройте крышкой и варите около 20 минут, но не дайте им сильно развариться. Готовые ребра выложите на салфетку, чтобы лишняя вода и жир впитались. Переложите их на сухую сковороду, обжарите с двух сторон до золотистости. 5. Добавьте вишни вместе с соком, соевый соус и мед. Ребра переодически нужно помешивать, чтобы они хорошо пропитались. 6. Готовить блюдо нужно до тех пор, пока соус не загустеет.

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