Кулинар Татьяна Литвинова поделилась рецептом ленивого пирога на своем YouTube-канале. Этот быстрый и простой в приготовлении пирог готовится из лаваша, фарша из говядины, овощей и сыра, и занимает всего 30 минут времени.

Для приготовления этого пирога вам понадобятся следующие ингредиенты: 3 листа лаваша, 600 грамм фарша из говядины, 300 грамм репчатого лука, 300 грамм моркови, 300 грамм томатного сока, 1 чайная ложка соли, 0,5 чайной ложки перца, 2 зубчика чеснока, 40 грамм укропа, 300 грамм йогурта с 10% жирности, 2 яйца, 150 грамм сыра Моцарелла и 10 грамм сыра Пармезан.

Приготовление пирога начинается с натирания моркови и нарезки лука кубиками. Затем на разогретой сковороде лук и морковь обжариваются до золотистости, после чего добавляется фарш и обжаривается до полной готовности. Затем в получившуюся начинку добавляется томатный сок, соль и перец по вкусу.

Для заливки пирога яйца взбиваются с йогуртом и солью. Укроп измельчается, а сыр натирается на крупной терке.

Далее, лаваш развертывается и раскладывается в форму для запекания. На первый слой лаваша выкладывается половина начинки, затем заливается половина заливки. На верхушку кладется второй слой лаваша, и повторяется процедура: выкладывается оставшаяся начинка, заливается оставшаяся заливка, и сверху все посыпается натертым сыром.

Пирог ставится в разогретую духовку на 25-30 минут при температуре 180 градусов.

Напомним, звезда "Мастер Шеф" Литвинова дала простой рецепт домашних запеченных роллов.

Как сообщала Politeka, звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова дала рецепт быстрой и безопасной домашней шаурмы.

Также Politeka писала, что Татьяна Литвинова показала, как приготовить настоящую украинскую чесночную колбасу.