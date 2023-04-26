Несмотря на опасности, которые она могла столкнуться, звезда "Женского квартала" решила отправиться на передовую.

Актриса Александра Машлятина, известная своим участием в сериале "Женский квартал", рассказала ЖВЛ о своих попытках попасть на службу в ТРО, о поездке на первую линию фронта, чтобы отвезти тепловизор своему брату-военному, и о том, как война отразилась на ее внешности.

В конечном итоге ее брат вступил в ряды армии. Несмотря на опасности, которые она могла столкнуться, Машлятина решила отправиться на передовую вместе с мамой, чтобы уведеть брата и передать ему помощь.

"Я очень смеялась над диалогом Леши со своими побратимами. Это было примерно так: "Леша, к тебе мама приехала", а он: "Мама, блин, у меня здесь пацаны, я вообще-то воюю".

Мы приехали к нему где-то в 13:00, сфотографировались и он начал нас выталкивать. Мы говорили ему: "Не выталкивай нас, мы еще хотим побыть с тобой, мы к тебе приехали"" - вспоминает артистка.

Помимо этого, актриса рассказала, как война отразилась на ее внешнем виде, именно поэтому она решила отрезать свои длинные волосы.

Машлятина отметила, что война влияет на людей не только психологически, но и физически, и что некоторые люди изменяют свой внешний вид, чтобы соответствовать измененным обстоятельствам.

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