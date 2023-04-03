Актриса Катя Никитина из "Женского квартала" показала, как отправилась в женскую сборную по футболу Украины, впечатлив видео.

Как пишет Politeka.net, Катя Никитина - известная украинская актриса и начинающая певица, которая стала звездой "Женского квартала". Знаменитость также занимается спортом и играет в футбол, выступая за команду "Кривбасс". А теперь стало известно, что актриса отправится в женскую сборную по футболу Украины. Об этом сообщили в Инстаграм криворожской команды.

"«Футболистка» выходит на новый уровень.

Вы думали мы шутим? А Катя уже едет в сборную Украины в Польшу!

Ваши вопросы к игрокам, тренерам или к самой футболистке вы можете задать в комментариях под этим видео!". - написано было в публикации.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Но она едет просто чтобы познакомиться и показать как девушки играют в Сборной, прототип Кривбасса, только в Национальной Сборной, это все делается для того чтобы популяризировать дальше женский футбол";

"Ждем Руслана Петровича в Кривом Роге";

"Не будет ли конфликта с "обиженками" из Ворсклы?)";

"Как с таким маникюром можно играть за сборную?";

"Такой он женский футбол – еще два года назад только слышала о женском футболе, за год статус профессионального игрока, а сегодня уже сборная Украины)".

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