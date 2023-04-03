Как пишет Politeka.net, Катя Никитина - известная украинская актриса и начинающая певица, которая стала звездой "Женского квартала". Знаменитость также занимается спортом и играет в футбол, выступая за команду "Кривбасс". А теперь стало известно, что актриса отправится в женскую сборную по футболу Украины. Об этом сообщили в Инстаграм криворожской команды.
"«Футболистка» выходит на новый уровень.
Вы думали мы шутим? А Катя уже едет в сборную Украины в Польшу!
Ваши вопросы к игрокам, тренерам или к самой футболистке вы можете задать в комментариях под этим видео!". - написано было в публикации.
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
Много пострадавших: последствия взрыва в многоэтажке оказались страшнее, чем считалось сначала
Салон такси залит кровью: стрельба прогремела в Днепре, съехалась полиция и «скорые»
Штраф почти 70 тысяч: украинцам ужесточат наказание за распространенное нарушение
Тело нашли в комнате: новое жуткое убийство всколыхнуло Киев
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Но она едет просто чтобы познакомиться и показать как девушки играют в Сборной, прототип Кривбасса, только в Национальной Сборной, это все делается для того чтобы популяризировать дальше женский футбол";
"Ждем Руслана Петровича в Кривом Роге";
"Не будет ли конфликта с "обиженками" из Ворсклы?)";
"Как с таким маникюром можно играть за сборную?";
"Такой он женский футбол – еще два года назад только слышала о женском футболе, за год статус профессионального игрока, а сегодня уже сборная Украины)".
Напомним, звезда "Женского квартала" призналась, почему ее внешний вид не соответствует реальному состоянию
А еще Politeka сообщала, что блондинка из "Женского квартала" в кожаном мини пленила каждым изгибом
Также Politeka писала, что блондинка из "Женского квартала" показала, как выглядела в детстве