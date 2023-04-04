Как пишет Politeka.net, Катя Никитина - известная украинская актриса и начинающая певица, которая стала звездой "Женского квартала". Также артистка играет в футбол за команду "Кривбасс". А на днях актриса отправилась в расположение сборной Украины по футболу, женская команда которой сейчас находится на сборах в Польше. А в этот раз Катя поделилась фотографией в своем Инстаграм, как приходится работать на сборах. Как оказалось, в Польше выпал снег, потому нужно было почистить.
"Я и национальная женская сборная Украины. Это очень интересный опыт", - написала Катя.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Сборная по уборке снега?) Крутой вид спорта";
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"И все хорошо, это такие упражнения на колено!)";
"Это вы об уборке снега?".
До этого Катя показывала, как отправлялась из Украины в Польшу на сборы. Звезда позировала на вокзале в форме национальной сборной.
"Вы думали мы шутим? А Катя уже едет в сборную Украины в Польшу! Ваши вопросы к игрокам, тренерам или к самой футболистке вы можете задать в комментариях под этим видео!", - написано было в публикации.
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