Украинская актриса Катя Никитина, звезда "Женского квартала", показала, как приходится работать в женской сборной по футболу.

Как пишет Politeka.net, Катя Никитина - известная украинская актриса и начинающая певица, которая стала звездой "Женского квартала". Также артистка играет в футбол за команду "Кривбасс". А на днях актриса отправилась в расположение сборной Украины по футболу, женская команда которой сейчас находится на сборах в Польше. А в этот раз Катя поделилась фотографией в своем Инстаграм, как приходится работать на сборах. Как оказалось, в Польше выпал снег, потому нужно было почистить.

"Я и национальная женская сборная Украины. Это очень интересный опыт", - написала Катя.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Сборная по уборке снега?) Крутой вид спорта";

"Шевченко тоже когда-то мячи подавал, а дальше сами знаете все";

"И все хорошо, это такие упражнения на колено!)";

"Это вы об уборке снега?".

До этого Катя показывала, как отправлялась из Украины в Польшу на сборы. Звезда позировала на вокзале в форме национальной сборной.

"Вы думали мы шутим? А Катя уже едет в сборную Украины в Польшу! Ваши вопросы к игрокам, тренерам или к самой футболистке вы можете задать в комментариях под этим видео!", - написано было в публикации.

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