Артистка из "Женского квартала" призналась, что такой протест был правильным шагом и она не жалеет.

Актриса Александра Машлятина, известная по роли в сериале "Женский квартал", поделилась историей того, как война повлияла на ее образ, и почему она решила сменить привычную прическу.

Как рассказала Машлятина в интервью для программы "ЖВЛ", в период войны она ездила на передовую к своему старшему брату, который воевал в ВСУ. Война оставила на актрисе глубокий след, и она решила отразить свое внутреннее состояние в своем внешнем виде.

"Война так передается, что тебе хочется как-то отождествлять свое внутреннее состояние, свой вид с тем, что происходит снаружи, поэтому я решила сменить образ", - рассказала актриса.

В частности, она решила отрезать свои роскошные волосы. Как рассказала Машлятина, это решение было неожиданным даже для ее близких.

"Всегда хотела попробовать что-то новое. А чего нет? Делай с собой, что хочешь. Я самостоятельная девочка и решила подстричь себя сама. Это было очень смешно. Я ножницами подстриглась, а потом уже, когда пришло время машинки, я два дня не могла стричься дальше, потому что все было очень неровно".

Таким образом, смена прически стала для актрисы способом выразить свое отношение к войне и показать, что она готова изменить себя, чтобы соответствовать изменяющимся обстоятельствам.

Напомним, блондинка из "Женского квартала" показала, как нужно отрабатывать в женской сборной Украины

А еще Politeka писала, что Никитина из "Женского квартала" отправилась в расположение женской сборной Украины по футболу

Также Politeka сообщала, что звезда "Женского квартала" призналась, почему ее внешний вид не соответствует реальному состоянию