Актриса Александра Машлятина, известная по роли в сериале "Женский квартал", поделилась историей того, как война повлияла на ее образ, и почему она решила сменить привычную прическу.
Как рассказала Машлятина в интервью для программы "ЖВЛ", в период войны она ездила на передовую к своему старшему брату, который воевал в ВСУ. Война оставила на актрисе глубокий след, и она решила отразить свое внутреннее состояние в своем внешнем виде.
"Война так передается, что тебе хочется как-то отождествлять свое внутреннее состояние, свой вид с тем, что происходит снаружи, поэтому я решила сменить образ", - рассказала актриса.
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В частности, она решила отрезать свои роскошные волосы. Как рассказала Машлятина, это решение было неожиданным даже для ее близких.
"Всегда хотела попробовать что-то новое. А чего нет? Делай с собой, что хочешь. Я самостоятельная девочка и решила подстричь себя сама. Это было очень смешно. Я ножницами подстриглась, а потом уже, когда пришло время машинки, я два дня не могла стричься дальше, потому что все было очень неровно".
Таким образом, смена прически стала для актрисы способом выразить свое отношение к войне и показать, что она готова изменить себя, чтобы соответствовать изменяющимся обстоятельствам.
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