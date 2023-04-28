Победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко решил прокомментировать высказывание интервьюерки Рамины Эсхакзай. Звезда поделился вырезкой из газеты в своем Инстаграм, где делится не только личными кадрами, но и личными кадрами.

"Обязательно! Бегу уже, волосы назад. Обычный лицемер", - звучали слова Рамины.

"От за обычного обидно", - написал лаконично Клопотенко и добавил смайлики смеха.

А до этого Клопотенко рассказал о своей любви в футбол. Звезда опубликовал кадры, как бегает с мячом на площадке.

"Я с детства обожаю играть в футбол. Моя позиция на поле – отпадающий. Знали о такой? Теперь знаете. Вот недавно я задумался, за что люблю этот спорт и пришел к выводу, что это потому, что он снимает с меня ответственность. Потому что у меня в жизни очень много ответственных задач, и я все их выполняю. А когда выхожу на поле, то там все гораздо проще: мяч, мяч, мяч, гнаться за мячом. Все вокруг исчезает, кроме этого мяча. И надо много физически напрягаться, при этом не напрягаясь психологически, потому что ответственности почти нет. А если проиграл, то можно слиться не на себя, а на соперника. Очень по-детски – и в этом главная фишка. Эта детская безмятежность дает ощущение легкости и радости", - написал Ярославский в публикации.





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