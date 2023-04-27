Андре Тан и известный кулинар "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко создали коллекцию футболок, музой которых стал борщ.

На своей странице в Instagram Андре Тан рассказал о необычном дизайнерском решении. Вместе с кулинаром Евгением Клопотенко они решили прославить украинскую культуру, без борща не обошлось.

Тан с радостью открывает занавес и представляет эту коллекцию, которая является своеобразной ДНК новой Украины, сочетающей в себе почитание традиций и их интеграцию в мировой контекст.

Коллекция состоит из трех различных дизайнов: борща под рентгеном, поп-арта, вдохновленного творчеством Энди Уорхола, и борща в качестве цветного образца Pantone.

«Футболки будут продаваться в кастрюлях и на каждой - бирка с рецептом "семейного борща от хлопот". Вот так легко сочетаются творчество, культура, еда и стиль, чтобы вы могли проявить свою любовь к борщу на кухне, а затем одеть футболку и унести эту любовь в мир» - добавил Клопотенко.

Также Андре Тан рассказал, что с детства нас учат "забрасывать" свои потребности подальше, но на самом деле потребности ≠ эгоизм.

"Просто вспомните ситуации, когда вас просили терпеть, делать, что нужно кому-то, или делиться своими вещами. Что происходило, если вы начинали противиться, плакать, заявлять о себе? Вас называли эгоистом. В результате появилось убеждение: думать о себе, своих интересах и желаниях - быть эгоистом, плохим человеком, неудобным", - пишет дизайнер.

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