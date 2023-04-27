Куриные отбивные – это быстрое и легкое блюдо, которое не требует много сил и длительного пребывания на кухне в процессе приготовления. Правда иногда они могут стать настоящей головной болью, ведь получаются сухими внутри.
Украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко показал рецепт куриных отбивных, которые всегда получаются сочными.
Евгений Клопотенко отметил, что за свою практику сталкивался с кулинарной болью, когда стараешся и готовишь куриные отбивные, а они выходят сухими внутри. Потому шеф-повар придумал крутое решение и берет для отбивных куриные бедрышка, ведь это более сочная и мясистая часть мяса.
Что вам понадобится:
Даниэль Салем рассказал об очень важном человеке в жизни: "Друг за друга готовы жизнь отдать"
Женщина решила наломать веток магнолии для букета, ее мгновенно настигла карма: видео
"Уничтожает одну роту солдат рф за раз": ВСУ начали применять в Бахмуте новое оружие
У самой старой матери Украины отобрали ребенка: как сегодня выглядит 12-летняя Анна-Мария, которая умоляет о помощи
"Вечная память Великому Маэстро": остановилось сердце известного украинского певца
- 7 куриных филе бедра
- щепотка молотого лаврового листа
- соль и перец по вкусу
- 3 ст. л. подсолнечного масла для жарки
Для кляра:
- 3 яйца
- 3 ст. л. с горкой муки
Как приготовить отбивные по рецепту Евгения Клопотенко:
1. Возьмите куриных филе бедра и отбейте кулинарным молотком.
2. Посолите и поперчите, а сверху не забудьте добавить молотого лаврового листа. Переверните все кусочки на другую сторону и сделайте то же самое.
3. Готовим кляр: взбейте яйца с мукой, старайтесь, чтобы не осталось комочков. А две столовых ложки муки всыпьте в отдельную, довольно большую тарелку.
4. Возьмите первый отбитый кусок мяса, сначала обваляйте в муке. Затем переложите в смесь из яйца и сразу на сковороду.
5. Жарьте куриные отбивные поочередно в хорошо золотистую корочку с обеих сторон. При необходимости добавляйте масла.
Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт необычного яблочного пирога.
Как сообщала Politeka, Клопотенко рассказал рецепт необычных бутербродов к завтраку.
Также Politeka писала, Клопотенко поделился пикантным рецептом со спаржей и маслом.