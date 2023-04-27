Украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко придумал крутое решение, чтобы отбивные не были сухими.

Куриные отбивные – это быстрое и легкое блюдо, которое не требует много сил и длительного пребывания на кухне в процессе приготовления. Правда иногда они могут стать настоящей головной болью, ведь получаются сухими внутри.

Украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко показал рецепт куриных отбивных, которые всегда получаются сочными.

Евгений Клопотенко отметил, что за свою практику сталкивался с кулинарной болью, когда стараешся и готовишь куриные отбивные, а они выходят сухими внутри. Потому шеф-повар придумал крутое решение и берет для отбивных куриные бедрышка, ведь это более сочная и мясистая часть мяса.

Что вам понадобится:

7 куриных филе бедра

щепотка молотого лаврового листа

соль и перец по вкусу

3 ст. л. подсолнечного масла для жарки

Для кляра:

3 яйца

3 ст. л. с горкой муки

Как приготовить отбивные по рецепту Евгения Клопотенко:

1. Возьмите куриных филе бедра и отбейте кулинарным молотком.

2. Посолите и поперчите, а сверху не забудьте добавить молотого лаврового листа. Переверните все кусочки на другую сторону и сделайте то же самое.

3. Готовим кляр: взбейте яйца с мукой, старайтесь, чтобы не осталось комочков. А две столовых ложки муки всыпьте в отдельную, довольно большую тарелку.

4. Возьмите первый отбитый кусок мяса, сначала обваляйте в муке. Затем переложите в смесь из яйца и сразу на сковороду.

5. Жарьте куриные отбивные поочередно в хорошо золотистую корочку с обеих сторон. При необходимости добавляйте масла.

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