Украинская модель Даша Хлыстун, жена "Холостяка" Макса Михайлюка, показала подросшую дочь Ариану, которая сегодня празднует день рождения.

Украинская модель Даша Хлыстун, которая замужем за "Холостяком" и бизнесменом Максом Михайлюком, покала от него дочь Ариану, которой сегодня празднует второй день рождения. Звезда опубликовала фотографии в своем Инстаграм, где делится не только фотосетами, но и личными кадрами.

"Ты – лучшая из людей! Я тебе виновата солнце, небо и больше… Счастливы 2 годика. Как быстро бежит время", - написала Хлыстун в публикации.

Фанаты поставили тысячи лайков, включая Григория и Кристину Решетников, и написали комментарии:

"Поздравляем нашу подругу с Днем рождения. Да будет счастлива";

"Здравствуйте! С днем рождения дочь и родителей! Всего лучшего! Мы тоже сегодня празднуем ДР дочки, правда ей 14 лет. И интересно, что и Вашу, и мою дочь принимала роды, один врач акушер Ирина Анатольевна кажется зовут. Как-то видела у Вас ее фото. Если бы не она, все могло быть иначе, искренне ей благодарна по жизни";

"Мои самые искренние поздравления! Пусть растет. Вам счастливая и здоровая";

"Крепкого здоровья и всего самого лучшего";

"Приветствую красавицу, как быстро летит время! Пусть мечты сбываются".

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