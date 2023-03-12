Как пишет Politeka.net, Даша Хлыстун - известная украинская модель, которая вышла замуж за "Холостяка" Макса Михайлюка, который не смог построить отношения с победительницей проекта Дашей Ульяновой. Не забывает Даша и об Инстаграм, где делится с фанатами не только своей работой, но и личными кадрами.
"Какие качества в человеке отталкивают Вас больше всего? После чего, Вы теряете уважение? Я например, ненавижу - ложь и не соблюдение сказанного (не знаю, как это на украинском языке) но люди так привыкли лгать. Что, наверное, к этому уже нужно привыкнуть", - написала Даша в публикацию.
Фанаты, включая Григория Решетника и его жены Кристины, поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Когда узнаю что у человека русский паспорт";
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"Самоуверенность и польза, а еще когда у человека очень ограничен кругозор, и так, лживость!";
"Несоблюдение сказанного. Это безответственный";
"Ложь, лицемерие, надменность, безответственность";
"Обман, неискренность, лицемерие";
"Хамство и двойные стандарты";
"Наглость и ложь".
Стоит отметить, звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А Михайлюк после полномасштабного вторжения ушел на фронт защищать Украину.
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