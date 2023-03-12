Жена "Холостяка" Макса Михайлюка Даша Хлыстун рассказала, что ее отталкивает, поделившись в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Даша Хлыстун - известная украинская модель, которая вышла замуж за "Холостяка" Макса Михайлюка, который не смог построить отношения с победительницей проекта Дашей Ульяновой. Не забывает Даша и об Инстаграм, где делится с фанатами не только своей работой, но и личными кадрами.

"Какие качества в человеке отталкивают Вас больше всего? После чего, Вы теряете уважение? Я например, ненавижу - ложь и не соблюдение сказанного (не знаю, как это на украинском языке) но люди так привыкли лгать. Что, наверное, к этому уже нужно привыкнуть", - написала Даша в публикацию.

Фанаты, включая Григория Решетника и его жены Кристины, поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Когда узнаю что у человека русский паспорт";

"Самоуверенность и польза, а еще когда у человека очень ограничен кругозор, и так, лживость!";

"Несоблюдение сказанного. Это безответственный";

"Ложь, лицемерие, надменность, безответственность";

"Обман, неискренность, лицемерие";

"Хамство и двойные стандарты";

"Наглость и ложь".

Стоит отметить, звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А Михайлюк после полномасштабного вторжения ушел на фронт защищать Украину.

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