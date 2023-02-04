Как пишет Politeka.net, Даша Хлыстун - известная украинская модель. Девушка вышла замуж за "Холостяка" Макса Михайлюка, который не смог построить отношения с победительницей проекта гимнасткой Дашей Ульяновой. А после полномасштабного вторжения муж Хлыстун отправился защищать Украину.
Не забывает Даша и об Инстаграм, где в этот раз показала несколько постельных фото. На фото Хлыстун показала не только себя, но и стройные ножки, а также полностью фигуру.
"Я обожаю", - написала Даша под фотографиями.
"Я люблю тебя", - написал в ответ Михайлюк под фотографией.
Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."
"Делают все возможное": Нафтогаз разъяснил неприятную проблему, с которой столкнулись украинцы
От дома ничего не осталось: отец в один миг потерял обоих сыновей, фото с места
Получил повестку, но от мобилизации отказался: 52-летнего мужчину будут судить на Одесчине
Масштабная авария произошла на перекрестке в Днепре, кадры с места: "движение сильно затруднено"
Фанаты, включая жену ведущего "Холостяка" Григория Решетника Кристину, поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Вы такая красавица. Все естественно, все в меру. Вдохновляете. А еще у нас дети рождены в один день и год, но у меня мальчик";
"Если бы волосы были лучше";
"модель, желаем скорейшего кастинга".
Стоит отметить, Даша, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с оккупантами. А ее муж служит в десантно-штурмовых войсках несмотря на профессию пилота. Поэтому Михайлюк довольно нечасто появляется в Инстаграм, но в этот раз сделал исключения для жены.
Напомним, жена "Холостяка" Михайлюка, который защищает Украину, нарвалась на россиянку
А еще Politeka сообщала, что расстроенная жена "Холостяка" Михайлюка, который защищает Украину, призналась, что произошло
Также Politeka писала, что жена "Холостяка" Михайлюка рассказала о трагедии, которая произошла в ее день рождения