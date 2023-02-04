Жена "Холостяка" Макса Михайлюка, который ушел на фронт защищать Украину, поделилась фото, где похвасталась ножками в постели.

Как пишет Politeka.net, Даша Хлыстун - известная украинская модель. Девушка вышла замуж за "Холостяка" Макса Михайлюка, который не смог построить отношения с победительницей проекта гимнасткой Дашей Ульяновой. А после полномасштабного вторжения муж Хлыстун отправился защищать Украину.

Не забывает Даша и об Инстаграм, где в этот раз показала несколько постельных фото. На фото Хлыстун показала не только себя, но и стройные ножки, а также полностью фигуру.

"Я обожаю", - написала Даша под фотографиями.

"Я люблю тебя", - написал в ответ Михайлюк под фотографией.

Фанаты, включая жену ведущего "Холостяка" Григория Решетника Кристину, поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Вы такая красавица. Все естественно, все в меру. Вдохновляете. А еще у нас дети рождены в один день и год, но у меня мальчик";

"Если бы волосы были лучше";

"модель, желаем скорейшего кастинга".

Стоит отметить, Даша, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с оккупантами. А ее муж служит в десантно-штурмовых войсках несмотря на профессию пилота. Поэтому Михайлюк довольно нечасто появляется в Инстаграм, но в этот раз сделал исключения для жены.

Напомним, жена "Холостяка" Михайлюка, который защищает Украину, нарвалась на россиянку

А еще Politeka сообщала, что расстроенная жена "Холостяка" Михайлюка, который защищает Украину, призналась, что произошло

Также Politeka писала, что жена "Холостяка" Михайлюка рассказала о трагедии, которая произошла в ее день рождения



