Алла Пугачева, которая после полномасштабного вторжения рф в Украину вместе с мужем и детьми уехала в Израиль и выступает против войны, у себя в Instagram почтила память своего друга модельера Вячеслава Зайцева, который 30 апреля скончался на 86-м году жизни.

"Прощай, мой друг. Спасибо за все. 🙏🙏🙏", - написала артистка под фотографией Славы в молодости.

Известно, что накануне Вячеслава Зайцева доставили в больницу в подмосковном городе Щелково с желудочным кровотечением, он скончался в реанимации. До этого модельер долго болел. В 2016 году ему поставили диагноз болезнь Паркинсона. Слава был частично парализован и не мог передвигаться без помощи, но его продолжали возить на светские мероприятия.

Ранее эмоциональный пост, посвященный Зайцеву, разместил муж Аллы Пугачевой юморист Максим Галкин, против которого за его антивоенную позицию возбуждено в рф уголовное дело о распространении так называемых фейков о российской армии.

"Ушел из жизни Вячеслав Михайлович Зайцев. Выдающийся мастер. Наше все в мире моды советской эпохи. Жизнерадостный остроумный человек. Сколько невероятных показов, талантливых коллекций, новаторских моделей, он прошел долгий творческий незабываемый путь! Светлая ему память🙏 , – написал Галкин.

Также напомним, что россияне придумали новую месть Галкину.

Также сообщалось, что Галкин преподал впечатляющий урок Олег Газманову и Меладзе.

Кроме того, Politeka.net писала, что россияне начали менять свое отношение к Галкину, который поддержал Украину.