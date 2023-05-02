Дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон, принцесса Шарлотта празднует день рождения.

Во вторник, 2 мая, принцессе Шарлотте исполнилось 8 лет, пишет Politeka.net.

По этому поводу на странице королевской семьи появилось фото девчоки с подписью: «Поздравляем принцессу Шарлотту с днем рождения!».

Wishing Princess Charlotte a very happy birthday! 8 tomorrow 🎈🎂



📸 The Princess pic.twitter.com/0N8Aaxl8s9 — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) May 1, 2023

В комментариях к снимку уже появилось более тысячи поздравлений в адерс дочери принцессы Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Также некоторые пользователи Twitter отмечают внешнее сходство принцессы Шарлотты со своей покойной прабабушкой Елизаветой II.

Отметим, что поразительное сходство Шарлотты Кембриджской и ее прабабушки, королевы Елизаветы II отмечали и раньше.

Другие же указывают на сходство маленькой Шарлотты со своей покойной бабушкой принцессой Дианой.

«Определенно получила бабушкину внешность»,

«На фото запечатлена прекрасная личность принцессы. С днем ​​рождения»,

«О, мой Бог! Она похожа на Диану! Поздравляем Ее Королевское Высочество принцессу Шарлотту Уэльскую с днем рождения», «Похожа на Уильяма»,

«Прекрасная принцесса, слава богу, она здесь, как мама выглядит ! Красивая девочка», - комментируют снимок Шарлотты пользователи Twitter.

Definitely got her grandma looks 😢 pic.twitter.com/gtxXJvYjR7 — Andy McGarvey (@prestonboy07) May 1, 2023

Напомним, полное имя дочери Кейт Миддлтон и Уильяма звучит как принцесса Шарлотта Елизавета Диана Кембриджская. Принцесса Шарлотта, будучи единственной дочерью будущего короля Уильяма, может получить однажды доступ к королевской сокровищнице и унаследовать ту самую тиару "Спенсеров", которая ранее принадлежала ее покойной бабушке, принцессе Диане, матери принца Уильяма, а сейчас является частью коллекции графа Чарльза Спенсера.

Уильям близок со своим дядей и спросил, можно ли когда-нибудь подарить Шарлотте тиару, названную в честь его матери.

Напомним, Кейт Миддлтон взбунтовалась против королевских правил.

Также сообщалось, что королева Елизавета II скончалась на 97-м году жизни.