Во вторник, 2 мая, принцессе Шарлотте исполнилось 8 лет, пишет Politeka.net.
По этому поводу на странице королевской семьи появилось фото девчоки с подписью: «Поздравляем принцессу Шарлотту с днем рождения!».
В комментариях к снимку уже появилось более тысячи поздравлений в адерс дочери принцессы Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Также некоторые пользователи Twitter отмечают внешнее сходство принцессы Шарлотты со своей покойной прабабушкой Елизаветой II.
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Отметим, что поразительное сходство Шарлотты Кембриджской и ее прабабушки, королевы Елизаветы II отмечали и раньше.
Другие же указывают на сходство маленькой Шарлотты со своей покойной бабушкой принцессой Дианой.
«Определенно получила бабушкину внешность»,
«На фото запечатлена прекрасная личность принцессы. С днем рождения»,
«О, мой Бог! Она похожа на Диану! Поздравляем Ее Королевское Высочество принцессу Шарлотту Уэльскую с днем рождения», «Похожа на Уильяма»,
«Прекрасная принцесса, слава богу, она здесь, как мама выглядит ! Красивая девочка», - комментируют снимок Шарлотты пользователи Twitter.
Напомним, полное имя дочери Кейт Миддлтон и Уильяма звучит как принцесса Шарлотта Елизавета Диана Кембриджская. Принцесса Шарлотта, будучи единственной дочерью будущего короля Уильяма, может получить однажды доступ к королевской сокровищнице и унаследовать ту самую тиару "Спенсеров", которая ранее принадлежала ее покойной бабушке, принцессе Диане, матери принца Уильяма, а сейчас является частью коллекции графа Чарльза Спенсера.
Уильям близок со своим дядей и спросил, можно ли когда-нибудь подарить Шарлотте тиару, названную в честь его матери.
Напомним, Кейт Миддлтон взбунтовалась против королевских правил.
Также сообщалось, что королева Елизавета II скончалась на 97-м году жизни.