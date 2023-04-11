Принцеса Уельська Кетрін дозволила собі небачену витівку, кадри відразу облетіли Мережа.

Так, "збунтувавшись" проти суворих правил королівського етикету, Кейт Міддлтон з'явилася на пасхальній службі, яка відбулася у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку у Віндзорі, з дуже яскравим манікюром.

При цьому принцеса Уельська виглядала справді розкішно – для святкової служби Кейт обрала синє пальто від Catherine Walker, яке вона вдягала минулого року на службу на честь Дня Співдружності.

✝️ Members of the Royal Family attended the Easter Mattins service at St George’s Chapel in Windsor this morning. pic.twitter.com/gd21cuZUH1 — The Royal Family (@RoyalFamily) April 9, 2023

У Мережі жартують, що бунт Кейт Міддлтон пов'язаний з тим, що суворої королеви Єлизавети II не стало, а, отже, і наглядати за сімейством більше нікому.

"Мама у пальто, а син у шортах", - з подивом помітили також користувачі соцмереж.

Однак таке вбрання маленького Луї якраз у межах правил - носити штани хлопчикам з королівської родини, яким не виповнилося ще вісім років, не можна.

"Який прикольний Луї", "Жовтого не вистачає", "Джордж такий гарненький", "Дуже елегантний образ", "Баба Ліза померла, нема кому наглядати за дотриманням королівського етикету", "Луї ще той розбійник", - обговорюють користувачі Instagram кадри Кейт Міддлтон з родиною.

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