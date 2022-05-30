Як пише Politeka.net, Єлизавета II - королева Великої Британії, яка була коронована в 1953. Майбутній монарх народилася 21 квітня 1926 року. Єлизавета II змінила на престолі Георга VI. Зараз монарху 96 років і нещодавно Єлизавета II пережила страшну трагедію-смерть свого чоловіка, Філіпа, герцога Единбурзького. І сьогодні, 30 травня, в мережі спливли фотографії королеви в юному віці. Їх розмістив" Зірковий шлях " на своїй сторінці в Instagram.

"У мережі з'явилися рідкісні фото Єлизавети II, де вона зовсім юна", - було написано в публікації.

Фанати поставили майже тисячу лайків і написали коментарі:

"Дуже красива, дай бог їй здоров'я і довголіття", "яка красуня".

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