Андрей Данилко в начале полномасштабной войны, даже когда Киев на время опустел, остался у себя дома.

Историю Андрея Данилко рассказал Мушег Циронян, который фотографировал многих украинских знаменитостей. Артист вместе со сценической мамой Верки Сердючки Инной Билокинь и командой показал свою квартиру и прогулялся возле дома.

"В каждом киевском доме были жильцы, которые будто охраняли свой дом для тех, кто вынужден был уехать. Такая история об Андрее Данилко – известном жителе столицы. Андрей живет в самом сердце Киева, в доме со звездой на крыше. Эта звезда символизирует сценический образ Андрея и уже давно не ассоциируется с советским периодом. Потому что Верка Сердючка декоммунизировала ту советскую звезду!)", — пишет фотограф.

В этом же доме в конце февраля 2022 года кроме Андрея Данилко еще остался на бессрочную смену консьерж Кузьмич.

"Война на многое повлияла. Теперь мы стали дружественными с теми, чьих имен раньше даже не знали. Кузьмича с Андреем познакомила война. Это время сплотило людей и разорвало любые границы. Нас объединила трагедия собственной страны: не важно звезда ты или водитель общественного транспорта. Главное, что мы знаем, как сильно любим свой город, страну, жизнь. И все сделаем вместе для нашей Победы", — подчеркнул Мушег Циронян.

Все фото можно будет увидеть в книге A Life That Never Stopped о жизни людей во время войны в Киеве.

Напомним, на сцену к Верке Сердючке вышел известный российский актер, осуждающий войну.

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