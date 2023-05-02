Муж Аллы Пугачевой, российский шоумен Максим Галкин поделился в социальной сети Инстаграм деталями трагедии. По его словам, тяжело даже писать о потери близкого человека.

Его друг, российский модельер, скончался в Москве на 59-м году жизни. Юдашкин в последние годы боролся с тяжелой болезнью, которая была диагностирована в 2016 году как рак почек.

«Умер Валентин Юдашкин. Верный друг наш, талантливый, яркий, остроумный, лучший. Слишком близкий человек, чтоб были силы много писать… Такая потеря. Легкого путешествия тебе, дорогой Валя» - эмоционально написал Галкин под памятным фото с другом.

В сети были поражены и выразили свои соболезнования:

«Человек, даривший миру красоту. Лёгкого путешествия его душе; Сердце сжалось когда прочитала. Светлая память; Да что это за напасть такая - Вячеслав Михайлович, теперь вот Валентин... Пусть земля ему будет пухом; Ушла ещё одна легенда. Это безумно грустно».

Также ранее легендарная российская артистка Алла Пугачева вслед за своим мужем Максимом Галкиным поделилась трагическим известием.

Алла Пугачева у себя в Instagram почтила память своего друга модельера Вячеслава Зайцева, который 30 апреля скончался на 86-м году жизни.

"Прощай, мой друг. Спасибо за все. 🙏🙏🙏", - написала артистка под фотографией Славы в молодости.

Также напомним, что россияне придумали новую месть Галкину.

Также сообщалось, что Галкин преподал впечатляющий урок Олег Газманову и Меладзе.

Кроме того, Politeka.net писала, что россияне начали менять свое отношение к Галкину, который поддержал Украину.