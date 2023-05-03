Россиянам из-за потери огромного колличества солдат приходится пополнять ряды новыми бригадами. Недавно в оккупированном Бердянсвке Запорожской области появилась новая бригада, которой армия рф не доверяет.
Об этом более детально рассказал военный эксперт Олег Жданов в своем стриме, который опубликовал "24 Канал".
В частности, он прокомментировал информацию о том, что минобороны рф пригнали на Запорожское направление бригаду, которая состоит исключительно из заключенных. Там они будут готовится к боевым действиям и пополнят потери. На это им дается около двух недель.
Например, в оккупированный Бердянск отправили 400 зэков, которые будут проживать в полевом лагере вместе с солдатами рф. Те в свою очередь не доверяют им и охраняют заключенных под дулом автоматов. Олег Жданов также добавил, что похожую бригаду собираются перенаправить в Луганск.
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"Личному составу комендантской роты, охраняющей зэков, отдали приказ. Им приказали стрелять на поражение при любых попытках бегства или неповиновения. Хотя эти люди формально списаны с тюрем. Но их так же держат под конвоем", – резюмировал Олег Жданов.
Напомним, эксперт ответил, как Украине победить и заставить рф капитулировать.
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