Военный и политический эксперт Александр Мусиенко сообщил, что в россии наблюдается дефицит ракет.

Об этом он рассказал на канале «Личность с Сергеем Дойко».

«Почему долго не было обстрелов? Дефицит ракет сказывается. Они потратили очень много на этот террор, который активизировался с октября 2022 года. Он долго длился и был направлен на объекты энергетической инфраструктуры, обстреливали всю Украину», - сообщил Александр Мусиенко.

По словам военного эксперта, несмотря на массированные обстрелы, россиянам все равно не удалось достичь главной цели – тотального блекаута в Украине. Как отметил Александр Мусиенко, сейчас россияне будут пытаться корректировать цели, чтобы не тратить зря ракеты.

«Сейчас есть информация, что это может касаться больше обнаружения каких-то военных объектов. Они сократили интенсивность обстрелов, потому что сейчас они производят, по разным оценкам, от 20 до 40 ракет ежемесячно», - заявил Александр Мусиенко.

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