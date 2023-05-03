Этот сезон «Голоса страны» станет уже 13-м, пишет Politeka.net.

Как обычно, будут и новшества.

Так, всех, кто мечтает стать участником «Голоса страны-13», создатели проекта просят искать интересные каверы, делать аранжировки, обращать внимание на контент участников прошлых сезонов «Голоса страны».

"Мы хотим, чтобы 70% песен на проекте звучали на украинском языке", - говорят они.

Петь можно также и на английском, и на турецком, и на польском. Чего на новом «Голосе страны» не будут слушать, так это песни на русском языке. Создатели проекта говорят, что даже не будут рассматривать такие анкеты.

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"В этом сезоне, впервые в истории проекта, вы можете спеть свои авторские песни, как на кастинге, так и на Слепых прослушиваниях. Подумайте, о чем поет ваша душа", - сказал продюсер Владимир Завадюк.

Тем временем на странице «Голоса страны» в Инстаграм появились кадры кастинга финалистки 12-го сезона Алие Хаджабадиновой.

Звезда «Голоса страны» покинула Крым в 2015 году, а до этого почти год жила в оккупации. Алие призналась, что ей было очень тяжело покидать свой дом, родных, друзей. Сначала артистка уехала в Харьков к сестре, а затем вместе с ней в Киев.

"Мы оказались вдвоем с сестрой наедине с большим городом, не имея ничего. Небольшой чемодан вещей, одна подушка с одеялом на двоих, и большая куча вопросов и проблем. А что же дальше? Первые три дня мы жили у знакомой девушки из Крыма, искали работу и жилье… Мы поддерживали друг друга и было не так страшно…», - рассказывала Алие.

Впоследствии каждая из сестер нашла работу, а потом приютили еще и собачку, которая также была из Крыма.

Девушка рассказывала, что пришла на Голос страны популяризировать крымскотатарскую музыку, чтобы культура ее народа не была забыта.

Напомним, звезда "Голоса страны" успел попрощаться с жизнью.

Также сообщалось, кто из участников "Голоса страны" стал настоящей звездой.

Кроме того, Politeka.net писала, что победительница "Голоса страны" обратилась к украинцам.