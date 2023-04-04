Так, Оксана Муха рассказала, что сегодня, 4 апреля, родилась знаменитая украинка с галицкими корнями Квитка Цисык.
Напомним, певица родилась и всю жизнь прожила в США, а ее голосом восхищались миллионы людей.
«Сегодня Квитке Цисык было бы 70 лет. Она объединила украинскую нацию песней, дала в ней собственно ту любовь, благодаря которой мы стали сильнее», – написала Оксана Муха на своей странице в Инстаграм.
Победительница девятого сезона «Голоса страны» также выразила радость по поводу того, что в каждой школе будет проведен урок о Квитке. Пройдут много мероприятий, в память о ней.
«А я вас прошу о молитве за Квитку. Благодарность и Светлая память», - добавила Оксана Муха.
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Напомним, Оксану Муху на «Голосе страны» называли "реинкарнацией Квитки Цисык" и "душой украинского народа".
Цисик начинала как оперная певица, но впоследствии стала обладательницей одного из самых распространенных в мировом эфире голосов – благодаря ее сольному и бэк-вокалу в записях джазовых и поп-звезд и исполнению рекламных джинглов крупных компаний. Американцы подсчитали, что всего голос Квитки услышали более 22 миллиардов человек.
Квитка - блюзовая и оперная певица, а также исполнительница украинских песен. Украинские альбомы певицы называются "Песни Украины" 1980 года и "Два цвета" 1989 года.
В 1990 году украинское творческое наследие Квитки Цисык было номинировано на премию "Грэмми". Категория - "Лучший альбом современной народной музыки".
Квитка Цисык планировала выпустить третий украиноязычный альбом с колыбельными или современными песнями, но этому не суждено было случиться — его жизнь преждевременно оборвалась.
29 марта 1998 года в Нью-Йорке, не дожив 5 дней до 45-летия, Квитка Цисык скончалась дома в окружении семьи после долгой борьбы с онкологией.
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