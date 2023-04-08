Как это было решили напомнить на официальной странице "Голоса страны" в Инстаграм.

Так, среди них Вера Кекелия – телеведущая, звезда Женского квартала, пишет Politeka.net.

Кекелия стача участницей «Голоса страны – 7».

На "слепых прослушиваниях" Вера развернула все четыре кресла песней "Спи себе сама", а на "нокаутах" заворожила зрителей необычным и экспрессивным исполнением украинской народной песни "Ой, не ходи Грицю", попав в прямые эфиры. Тренером Кекелии был Сергей Бабкин.

«Я очень рада, что попала именно в команду Сергея. Прямо перед выходом на сцену на "слепых прослушиваниях" я узнала, что в одном из кресел сидит Бабкин. У меня даже других вариантов не было – понимала, что если он развернется – пойду именно к нему», – говорила тогда Кекелия.

Еще одной участницей, чья звезда не угасла после «Голоса страны», стала Александра Зарицкая. Она пришла в шоу в 2014 году, не прошла "Нокауты", но не опустила руки. Теперь ее знают и любят миллионы украинцев как солистку группы KAZKA.

Также среди участников «Голоса страны», ставших звездами – Татьяна Решетняк, Tayanna. В 2015 году она повернула к себе все кресла тренеров, дошла до суперфинала, где исполнила со своим тренером Потапом песню «Проходит день, проходит ночь» и заняла второе место.

Андрей Хайат, известный под пседовнимом KHAYAT, был участником «Голос країни-9». Юноша, покорив своим пением тренеров, развернул все четыре кресла.

Потап, Dan Balan и MONATIK предложили парню присоединиться к своим командам, однако он все же выбрал Тину Кароль.

«Я приходил на кастинг в прошлом году, но мне не хватило места. Если звезды сошлись таким образом, что я выступал именно сегодня, значит, так было надо», - рассказывал тогда KHAYAT.

Напомним, победительницей «Голос країни-9» стала Оксана Муха. Певица тоже смогла сохранить сияние звезды, вспыхнувшей для нее на шоу и стать популярной.

Напомним, ранее сообщалось об участниках "МастерШеф", ставших звездами.

Также сообщалось, что победительница "Голоса страны" Оксана Меха обратилась к украинцам с просьбой молитв.

Кроме того, Politeka.net писала, что звезда "Голоса страны" из команды Поляковой неприятно поразила.