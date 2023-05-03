Российская федерация постепенно становится изгоем, с которым не хотят иметь никаких дел многие цивилизированные страны мира.

Российская федерация теряет свои позиции на международной арене. Многие страны сейчас воспринимают работников посольств российской федерации, как шпионов или убийц, способных подорвать мирную жизнь Европы.

Экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки россии Сергей Жирнов в эфире "24 Канала" рассказал, как Германия и Швеция ударили по рф в неожиданном месте - а именно, на дипломатической арене.

По словам экс-сотрудника КГБ, Запад в буквальном смысле объявил дипломатическую войну российской федерации. Ведь каждый сотрудник посольств рф воспринимается, как шпион и подрывник безопасности.

Например, Германия выслала 30 дипломатов рф из страны без права на возвращение. Россия в ответ выслала 20 немецких дипломатов, но это особо немцев не тревожит, ведь они хотят иметь все меньше контактов из страной-агрессором.

Сергей Жирнов добавил, что по примеру Германии, Швеция также выслала российских дипломатов. К тому же 15 работников посольства рф было выслано из Норвегии. Вместе с тем около 500 дипломатов рф выслали 27 стран за 2022 год.

"Когда высылают дипломатов, то это значит, что было доказано, что они шпионы и занимаются подрывной деятельностью внутри стран Запада. Сокращать их раньше не решались, но сейчас другая ситуация, война в Украине развязала им руки. Западные страны не решались делать этого 40 лет, а теперь решились, благодаря Украине", - отметил Сергей Жирнов.

Также эксперт отметил, что шпиона вычислить легко, в то время, как настоящий дипломат не вылазит из посольства, настоящий шпион там даже не бывает. Он ходит по приемам и ищет контакты в разных отраслях той или иной страны.

Напомним, эксперт ответил, как Украине победить и заставить рф капитулировать.

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