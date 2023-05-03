Российская федерация теряет свои позиции на международной арене. Многие страны сейчас воспринимают работников посольств российской федерации, как шпионов или убийц, способных подорвать мирную жизнь Европы.
Экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки россии Сергей Жирнов в эфире "24 Канала" рассказал, как Германия и Швеция ударили по рф в неожиданном месте - а именно, на дипломатической арене.
По словам экс-сотрудника КГБ, Запад в буквальном смысле объявил дипломатическую войну российской федерации. Ведь каждый сотрудник посольств рф воспринимается, как шпион и подрывник безопасности.
Например, Германия выслала 30 дипломатов рф из страны без права на возвращение. Россия в ответ выслала 20 немецких дипломатов, но это особо немцев не тревожит, ведь они хотят иметь все меньше контактов из страной-агрессором.
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Сергей Жирнов добавил, что по примеру Германии, Швеция также выслала российских дипломатов. К тому же 15 работников посольства рф было выслано из Норвегии. Вместе с тем около 500 дипломатов рф выслали 27 стран за 2022 год.
"Когда высылают дипломатов, то это значит, что было доказано, что они шпионы и занимаются подрывной деятельностью внутри стран Запада. Сокращать их раньше не решались, но сейчас другая ситуация, война в Украине развязала им руки. Западные страны не решались делать этого 40 лет, а теперь решились, благодаря Украине", - отметил Сергей Жирнов.
Также эксперт отметил, что шпиона вычислить легко, в то время, как настоящий дипломат не вылазит из посольства, настоящий шпион там даже не бывает. Он ходит по приемам и ищет контакты в разных отраслях той или иной страны.
Напомним, эксперт ответил, как Украине победить и заставить рф капитулировать.
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