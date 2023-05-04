Российская федерация покупает политиков даже в США и они делают свою паскудную работу с неприкрытым устремлением.

К сожалению не все политики в США желают победы Украины. Многие из них на протяжении десятилетий полуали деньги из рф, потому теперь делают все, чтобы помешать ВСУ победить.

Российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский в эфире канала "Власть и Влащенко" рассказал, что за спиной Украины политики США и рф ведут важные переговоры.

По его словам, есть две группы, которые часто встречаются в США. К одной из них принадлежат американские политики, а ко второй - российские.

В частности, от рф выступает так называемый "валдайский клуб". Это преступная организация российской федерации, которую создали спецслужбы, чтобы завербовать и координировать работу своих агентов в других странах. Именно этот клуб завербовал агентов среди политиков США и именно с ними ведутся переговоры за спиной у Украины.

"Самой яркой звездочкой среди американцев там - старший научный сотрудник "Rand" Самуэль Чарап. Вот он прогремел несколькими статьями о том, что Украине никогда не победить и никому не нужна эта длинная война, потому Зеленский должен якобы сесть за стол переговоров. Эти статейки теперь взяты за основу их мирного плана", - поделился Андрей Пионтковский.

Андрей Пионтковский также отметил, что российскую делегацию возглавляют два человека: Дмитрий Суслов и Владимир Кашин.

"Этот клуб личный инструмент путина, который работает на пропаганду рф. Хуже того, что они имеют влияние. Эта группа сформирована из согласования Салливана, который давно куплен россией. Вот они хотят давить и заставить ВСУ отступить, сорвать контрнаступление", - подытожил политолог.

Напомним, что путина унизила еще одна страна вслед за Китаем.

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