Во время полномасштабной войны в Украине, путин уже 17 раз менял командующих своими войсками. Об этом высказался израильский военный эксперт, офицер резерва Армии обороны Израиля ЦАХАЛ Виктор Верцнер в интервью.

По словам Верцнера, это свидетельствует о том, что у российского командования есть серьезные проблемы с обеспечением, тактическим и оперативным планированием, которые были обнаружены только в ходе этой войны.

Виктор Верцнер также заявил, что до начала войны никто из руководства россии, включая путина и главу Минобороны рф шойгу, не осознавал проблем в своих рядах. Согласно его словам, россия имеет традицию врать и демонстрировать своему руководству, что "все у них хорошо", и Путин ошибочно считал, что российская армия является "второй армией в мире".

Однако, израильский эксперт утверждает, что такие замены командующих не приведут к эффективным изменениям. И этот момент довольно хорошо сыграл на руку украинским военным и таким образом оккупанты, сами того не понимая, помогают украинцам продвигаться.

«У россии очень «хорошая» традиция: лгать, демонстрировать руководству, что „все у нас хорошо“. Это они делали, имели определенный успех в этом. И потому путин считал, что они действительно являются „второй армией в мире“. Он ошибся. И именно это заблуждение должно быть использовано украинскими военными во время ожидаемого контрнаступления», — пояснил Верцнер.

Напомним, что путина унизила еще одна страна вслед за Китаем.

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Источник: интервью Новое Время.