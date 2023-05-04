Враг нанес более ста ударов по 20 населенным пунктам Запорожской области, досталось и другим городам Украины.

По официальным данным, россияне нанесли по Запорожской области за минувшие сутки один ракетный удар, три авиационных, 5 атак с БПЛА, одну из РСЗО и 101 артобстрел.

Враг бил по гражданской инфраструктуре: жилым домам, объектам жизнеобеспечения, социальным учреждениям.

В результате атаки на Степногорск мужчина 1951 г.р. получил ранение и был госпитализирован.

«Не имея успеха поле боя, враг уничтожает жизнь на свободной территории Украины», - отметили в Запорожской областной военной администрации, опубликовав также кадры с места атак.

Добавим, под обстрел ночью попал и Краматорск – военные РФ нанесли ракетный удар.

Посреди дороги образовались две воронки. Россияне также повредили корпус учебного заведения и близлежащие жилые дома. Пострадавших, к счастью, нет.

Тем временем выяснилось, что в результате ночной атаки на Киев и сбития вражеских воздушных объектов в Шевченковском, Печерском и Подольском районе столицы на разных улицах вокруг примерно 10 домов упали обломки.

"В результате падения обломков частично повреждены припаркованные автомобили (количество уточняется) и дорожное покрытие. Информация по пострадавшим гражданам не располагает. Остальные уточняются, - рассказал начальник КМВА Сергей Попко.

Напомним, что минувшей ночью враг также атаковал Одессу. На мирный украинский город оккупанты направили 15 Shahed-131/136.

Двенадцать было уничтожено силами противовоздушной обороны и мобильных огневых групп. Три дрона ударили по общежитиям одного из учебных заведений Одессы.

Пожар удалось оперативно ликвидировать, люди не пострадали.

Напомним, что россияне также атаковали Киев.

Кроме того, Politeka.net писала, что возросло количество жертв страшной атаки на Херсон.

Также напомним, что в России новая "бавовна" - куда прилетел на этот раз.