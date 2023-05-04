Ночью и с утра патрульные полицейские Киева начали получать многочисленные сообщения о падении обломков, пишет Politeka.net.

«Прибывшие инспекторы обеспечивали охрану места происшествия и вызвали на место следователей и взрывотехников. В случае необходимости, полицейские готовы были оказывать медицинскую помощь…», - сообщили в патрульной полиции Киева.

Эти фотографии, подчеркивают правоохранители, наглядный пример того, почему всем крайне рискованно пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Напомним, ранее стало известно, что в результате сбития вражеских воздушных объектов в Шевченковском, Печерском и Подольском районе украинской столицы на разных улицах вокруг примерно 10 домов рухнули обломки.

"В результате падения обломков частично повреждены припаркованные автомобили (количество уточняется) и дорожное покрытие", – рассказал начальник КМВА Сергей Попко.

Тем временем в Воздушных ВС Украины сообщили, что ночью 4 мая враг снова атаковал "шахедами" с северного направления (Брянская область) и с юга – восточное побережье Азовского моря.

Оккупанты применили к 24 ударным дронам «Shahed-136/131». Сбить удалось 18 ударных БПЛА.

Боевая работа велась в северных, центральных и южных областях Украины. Применены зенитное ракетное вооружение, авиация и мобильные огневые группы в зонах ответственности воздушных командований "Юг" и "Центр".

Напомним, в Киеве ночью раздавались взрывы.

Также сообщалось о новой "бавовне" в России.

Кроме того, Politeka.net писала, что возросло количество жертв страшного удара по Киеву.