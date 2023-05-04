В результате новой страшной атаки со стороны российских оккупантов под обстрел попал пассажирский поезд.

Оккупанты ударили из РСЗО по железнодорожному вокзалу Херсона и прилегающей территории, по ул.Паровозной и просп.Ушакова, пишет Politeka.net со ссылкой на полицию Херсонской области.

В результате этой атаки, которая произошла днем 3 мая, 4 человека погибли и 13 получили ранения. Под обстрел также попал пассажирский поезд "Херсон - Львов" .

"В результате попадания снаряда полностью выгорел вагон пассажирского поезда", - рассказали в полиции.

Кроме того, был ранен проводник.

В «Укрзализныце» рассказали, в каком он сейчас состоянии.

«Наш проводник Роман, раненный вчера во время террористической атаки россии на вокзал, уже выписан из херсонской больницы и вернулся в родной Николаев. Состояние раненого коллеги стабильное, его уже посетили железнодорожники…».

Коллега Романа рассказывает, что, выскочив после обстрела из вагона, он увидел раненого Романа. Рядом с ним были уже полицейские, оказывавшие ему первую медицинскую помощь.

Также в УЗ раскрыли подробности атаки:

«В Херсоне поездная бригада действовала быстро и четко, за несколько минут до попадания перевела до укрытия двух маломобильных пассажиров из эвакуационного вагона, а затем оперативно отцепила горящий вагон от поезда, совершила посадку пассажиров и отправилась со станции с задержкой всего в 14 минут, несмотря на хаос и воздушную тревогу».

Сегодня, 4 мая, поезд прибыл во Львов. Его на вокзале встречали аплодисментами.

Напомним, количество жертв страшной атаки на Херсон увеличилось. В реанимации умерли двое мужчин, которые в тот момент находились в супермаркете.

По данным полиции, жертвами обстрелов Херсонщины за минувшие сутки стали 24 человека. Еще 46 украинцев получили ранения.

"Сердце кровью обливается. Гады! Эти ублюдки от бессилия гонят по ком попало. Сочувствуем всем родным и близким погибших. Держись Херсон! Украина победит!",

"Светлая память погибшим", - комментируют страшные цифры пользователи соцсетей .

Украинцев умоляют не игнорировать воздушную тревогу – россия готовится к новой атаке.

Также сообщалось, что улицы Киева после новой атаки усеяны обломками дронов.