В среду, 3 мая в сети разлетелось видео удара беспилотника по Кремлю. На кадрах можно увидеть, как беспилотный летательный аппарат приблизился к одному из куполов Кремля и взорвался быстрой вспышкой. После этого видео от руководства страны-агрессора посыпались обвинения в сторону Украины. Тем временем президент Зеленский официально заявил, что украинская сторона не причастна к этой атаке. Кто же на самом деле мог направить дрон в центр Москвы?

Своим мнением в эфире "ZAXID.NET" на ютуб поделился полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан.

"Ну это первые беспилотники реальные, то есть удар был беспилотниками, причем инициация внешняя. То есть, это не сбили беспилотник, это не какое-то внешнее воздействие. Это либо внешняя инициация, то есть человек, который вел напрямую, допустим, со стороны, подорвал беспилотник, или тот оператор беспилотника, который его вел, уже он подорвал эту машину. То есть – хорошо выполненная операция. В принципе, это могли быть любые добрые люди, если это с нашей стороны, у нас есть такие средства поражения, довольно таки много. Эти средства, они там созданы по определенной технологии, их практически не видят зенитно-ракетные комплексы, невозможно заметить. И они могут проходить, в том числе, через всю систему ПВО россии, ну вот один из показателей. Это если наша сторона или какие-то добрые люди. Я не исключаю, допустим, работу тех же российских партизан, которые базируются иногда и на нашей территории, они могут выполнять такого рода действия", - рассказал Роман Свитан.

По его словам, в то же время исходя из дальнейших действий уже россиян, здесь скорее всего, все-таки такая инсценировка нападения с некоторыми признаками информационно-психологической операции.

"Дело в том, что подали однобоко, развернули сразу, вроде как была подготовка практически, выждали определенное время и дальше раскрутили тему прямого участия Украины и украинских спецслужб. Просто сам по себе купол, там воздушное пространство Кремля, оно не является военной целью. Мы бы не использовали дорогие беспилотники для такого рода показательных действий. Если бы уже били, то били бы 9 мая по колоне или 9 мая по сборищу военных руководителей рф", - рассказал военный.

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