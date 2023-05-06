Любая война сейчас – это движение, это топливо. Без топлива никто двигаться не будет. Для того чтобы остановить любую войну, любые части, достаточно уничтожить топливо. Мощные топливоприемники, склады и поезда в том числе. На определенное время, где-то, как минимум на месяц, пока полностью не перестроится система поставки топлива с дальнего, на более дальние плечи. Вот есть месяц, для того чтобы выполнить определенные задачи.

Об этом в ютуб-эфире "ZAXID.NET" рассказал полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан.

"Вот можно так сказать, вот первый удар по топливоприемникам – это был там по Севастопольской бухте. Вот сейчас наши средства дальнего поражения будут работать по топливу и в течение месяца может начаться. Ну это исходя из военных действий. То есть, вот начали работать в начале мая, то течение месяца нужно выжить все топливоприемники, и будет вот этот месяц лага для выполнения наступательных задач, самый оптимальный. Потому что грубо допустим, довести с Мелитополя до Токмака уже будет не на чем боеприпасы. А армейские запасы заканчиваются за неделю, а вместе запасы боеприпасов. Потому, скорее всего, мы сейчас наблюдаем начало, ну то есть подготовку уже к наступательном действиям, дальний свет поражений. И очень правильно, грамотно что бьют по топливоприемникам. Почему? Потому что, допустим, любой беспилотник не возьмет. Ну это только "Стриж" может там 100 кг бомбу взять это Ту-141. Но это пять тонн машина, а их не напасешься. А маленький беспилотник может взять на борт около 20 кг/взрывчатки.

20 кг взрывчатки вот они могут вскрыть при взрыве, вскрыть допустим большую цистерну. Это первый удар. Второй удар зайдет подожжет топливо. Можно и первым ударом поджечь цистерну, если в ней бензин или пары бензина, тогда могут от первого удара загореться и сгореть полностью. А если полная цистерна, то нужно обязательно два удара. Сначала подрыв вытока, потом поджигание. Это, кстати, так именно и надо поджигать топливо, вернее любую топливную емкость – двумя ударами из РПГ. Первый удар вскрывает, вторым ударом идет поджигание. Ну, я думаю, партизаны российские знают, как правильно поджигать топливоприемники, они так и будут делать. Это небольшой секрет, то есть мы как раз видим начало подготовки к наступательным действиям, очень правильно, и очень грамотно", - рассказал Роман Свитан.

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