Мужчина стал жертвой страшного обстрела со стороны российских захватчиков.

Александр Моргунов сделали тысячи операций, спасши и вылечив десятки тысяч пациентов, пишет Politeka.net. Известие о гибели Александра Моргунова появилось на странице Херсонского областного онкологического диспансера.

Врач стал жертвой вражеских обстрелов 3 мая.

«Более сорока лет своей жизни он посвятил медицине, участвовал в ликвидации аварии на ЧАЭС, 32 года работал в Херсонском областном онкологическом диспансере сначала врачом-онкогинекологом, а с 2006 года в должности заведующего гинекологическим отделением…», - сообщается на странице диспансера.

Коллеги вспомнят об Александре Моргунове, как о профессионале, надежном человеке, милосердном враче и хорошем товарище.

«Светлая память, царство небесное», «Вечная память, врач!»,

«Светлая память… Сан Саныч вечно в наших сердцах, очень отзывчивый и честный человек, прекрасный врач из врачебной семьи скадовских врачей… его родной город Скадовск всегда будет помнить Александра»,

«В это не хочется верить»,

«Как же так, Саша? Ты ведь верил, что все будет хорошо и мы снова встретимся с одноклассниками в нашем солнечном Скадовске! Больно... Почивай с миром, Царство небесное....»,

«Врач от Бога и хороший человек. Боль...»,

«Александр Александрович! Спасибо за спасенную жизнь! Царство небесное и вечная Вам память!» , – комментируют украинцы новое ужасное известие.

Напомним, жертвами страшного обстрела Херсона и области 3 мая стали 24 человека. Еще 46 человек получили ранения.

«Мир должен это видеть и знать. Железнодорожный вокзал и переезд, дом, строительный магазин, продуктовый супермаркет, автозаправка – знаете, что объединяет эти места? Кровавый след, который покидает Россия своими снарядами, убивая мирных людей в Херсоне и Херсонщине…», - прокомментировал эту атаку со стороны захватчиков президент Украины Владимир Зеленский, опубликовав страшные кадры.

Напомним, что также под обстрел попал поезд с людьми, один из вагонов сгорел дотла.

Сначала сообщалось о 21 погибшем, но, к сожалению, еще два человека скончались в больнице.

В момент обстрела они находились в супермаркете.

Кроме того, Politeka.net писала, что появились фотографии жертв ракетной атаки по Умани.