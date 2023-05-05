В этот раз на своей странице в Instagram Татьяна Литвинова показала, как приготовить десерт "Три молока".
Для бисквита нам понадобятся:
- мука – 90 г
- сахар – 70 г
- яйца – 4 шт.
- ванильный сахар – 1 ч.л.
- соль - щепотка
Для пропитки:
- сгущенка - 150 г
- вареная сгущенка - 100 г
- топленое молоко - 70 г
- сливки 10-15% – 70 г
Для крема:
- сливки 30-35% - 100 г
- сливочный сыр - 150 г
- сахарная пудра – 1 ст.л.
Для декора:
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- цедра лимона
- фисташки
Отделяем желтки от белков. Сахар делим на две равные части. Отдельно взбиваем желтки с половиной сахара и отдельно белки с сахаром, постепенно его добавляя — до пышной пены. Затем аккуратно соединяем желтковую и белковую массы, вмешиваем просеянную муку.
Выкладываем тесто на форму диаметром 30 см, застеленную пергаментом. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 8-10 мин. Достаем, отделяем от пергамента. Вырезаем из бисквита кусочки по форме стаканов, в которых будем подавать десерт.
Для пропитки просто соединяем обычную сгущенку с вареной, добавляем сливки и топленое молоко, перемешиваем до однородности.
Чтобы приготовить крем, смешиваем холодные сливки со сливочным сыром и сахарной пудрой в пышную и густую массу.
Выкладываем в порционные стаканы бисквит, пропитываем. С помощью кондитерского мешка выкладываем крем. Затем снова кладем бисквит, пропитку и еще слой крема. Украшаем десерт цедрой и измельченными фисташками.
Напомним, звезда "Мастер Шеф" Литвинова дала простой рецепт домашних запеченных роллов.
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