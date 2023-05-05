Россияне круглосуточно били из реактивных систем залпового огня, артиллерии, танков, авиации и БПЛА по многострадальной Херсонщине.

Пострадали населённые пункты Бериславского и Херсонского районов, пишет Politeka.net со ссылкой на полицию Херсонской области.

Так, оккупационные войска в очередной раз атаковали из авиации деревню Кизомис управляемыми авиационными бомбами.

В свою очередь глава областной военной администрации Александр Прокудин опубликовал печальные кадры из Кизомиса.

«Это очередные прилеты КАБов. Прямое попадание в дом, это все, что осталось. Только руины. А это вторые последствия прилетов КАБов. Прямо по центральной улице», – комментирует кадры автор видео.

Добавим, что россияне не первый день пытаются уничтожить Кизомыс управляемыми авиабомбами.

Кроме того, за прошедшие сутки россияне сбросили три авиационные бомбы на город Берислав, повредив территорию цеха завода, где произошло возгорание на площади 200 кв.м.

Продолжает страдать и Херсон – с левого берега Днепра армия россии обстреляла из «Градов» и артиллерии жилые кварталы города.

Вражеские снаряды попали в многоэтажные и частные дома, автомобили, дорожное покрытие. В домах при обстреле ударной волной выбило окна, балконные рамы, также повреждены фасады и крыши. Больше всего пострадали микрорайоны Корабел, ХБК и дачные участки.

В некоторых районах города Херсона в результате обстрелов исчез свет, энергетики уже работают.

Добавим, ранее из Кизомыса Херсонской области эвакуировали всех детей.

Также сообщалось, что одной из жертв страшной атаки по Херсону стал известный врач.

Кроме того, Politeka.net писала, что появились фотографии жертв ракетной атаки по Умани.

Также Politeka.net сообщала, как сегодня выглядит дом в Днепре, в который попала российская ракета.