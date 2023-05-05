С помощью взрыва дрона на крыше Кремля российские власти хотят мобилизовать население.

Об этом в эфире радио НВ заявил эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ижак.

"Похожая ситуация происходит как перед разрушением российской империи, когда царская "охранка" пыталась провокациями остановить революцию. Но каждый шаг в этих провокациях только приближал эту революцию. Так же и сейчас.

Они надеются, что инцидент с беспилотником над Кремлем мобилизует народ. На самом деле то, что происходит – это ощущение тревоги, которые могут достать где угодно. И она будет только наращиваться. Даже если россияне в своей массе поверят, что это сделали украинцы – это будет ужаснее для российских властей.

Это будет говорить о том, что ситуация еще хуже, чем накануне распада СССР, когда молодой немец сел на Красной площади на американском самолете. Такая же параллель сейчас.

То есть, если дрон запустили украинцы - это значит, что ситуация была еще хуже, чем накануне распада советского союза. Потому что общественная реакция совсем не такая, что нужно записываться на войну", - говорит Алексей Ижак.

Напомним, мощные взрывы прогремели возле Кремля, видео: "Дым и искры в небе".

Также сообщалось, что в результате новой страшной атаки со стороны российских оккупантов под обстрел попал пассажирский поезд.

Кроме того, Politeka.net писала, что в Сети показали, как выглядит Омск, в шоке даже россияне: "Это Бахмут?".

Источник: Радио НВ