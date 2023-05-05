Известный музыкант, лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка рассказал, на что его вдохновила поездка на украинский курорт.

В этот раз на своей странице в Instagram Олег Скрипка напомнил о себе, разместив видеообращение к украинцам.

"Давно не виделись, много воды утекло. А я с вами хочу поделиться текущими событиями. Сейчас начало мая, все мы понимаем, что сейчас происходит. Мы ждем, ждем и верим, что скоро произойдут события, а у меня сейчас такие события. Я приехал на Закарпатье, присмотрел виноградники, надо же готовиться к Победе, чем праздновать нашу Победу. Виноградники, слава Богу, в порядке", - рассказал артист.

Музыкант похвастался, что вина из его линейки "разрывают" все аукционы, а средства идут на помощь военным. Так уже удалось собрать примерно 200 000$.

"Я сейчас нахожусь в Косино, встретил здесь военных. Это термальный курорт, который создали невероятные люди. Это рай на нашей украинской земле. Я хотел бы, чтобы вся Украина такая была, процветающая, благородная и здоровая. Встретил господина полковника, он с фронта, с передовой. И говорит, насколько отличается рай здесь и ад там", - добавил Олег Скрипка.

Этот разговор вдохновил артиста на идею о создании Центра реабилитации для военных. Сейчас он возвращается в Киев и поедет с командой выступать к нашим защитникам.

"Что бы вы посоветовали, какие методы нашим ребятам, нашим собратьям могли помочь вернуться к нашей обычной гражданской жизни? Воды, психологическая помощь, трудоустройство? Такие у меня сейчас мысли", - обратился лидер "Вопли Видоплясова" к украинцам.

Напомним, Олег Скрипка смутил заявлением о роли путина.

Как сообщала Politeka, на свое 35 летие группа "Вопли Видоплясова" и сын Олега Скрипки Устим выпустили совместный клип.

Также Politeka писала, что Олег Скрипка резко высказался об украинских гастролерах в РФ.