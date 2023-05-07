Россияне сейчас перестраховываются абсолютно на всем, и они невероятно боятся 9 мая.

Об этом заявил руководитель Украинского института будущего Вадим Денисенко в эфире Радио НВ.

"Отмена 9 мая для Украины был бы джек-потом, но верится слабо. Потому что тогда пути просто показали, что он трус (что на самом деле и есть) и он не может защитить россия.

Хотя, конечно, те беспрецедентные меры безопасности, которые сейчас есть в Москве. Начиная с того, что по всему городу не работают GPS и заканчивая тем, что санитарная зона вокруг Красной площади дошла до Садового кольца - доходит до абсурда.

Можно посмотреть на уровень абсурда по отношению к Красной площади возле Кремля. Они выпустили брошюру "Что нельзя приносить с собой на парад". И вот туда запретили проносить кетчуп, яйца и что угодно, что теоретически могло бы позволить людям бросить куда-то в кого-то.

То есть, они реально сейчас перестраховываются абсолютно на всем и они невероятно боятся 9 мая. Все энергия российского государства сейчас направлена ​​исключительно на то, чтобы провести 9 мая каким-то образом, чтобы не произошло что-то не то. Они очень этого боятся", – говорит Вадим Денисенко.

Напомним, мощные взрывы прогремели возле Кремля, видео: "Дым и искры в небе".

Также сообщалось, что в результате новой страшной атаки со стороны российских оккупантов под обстрел попал пассажирский поезд.

Кроме того, Politeka.net писала, что в Сети показали, как выглядит Омск, в шоке даже россияне: "Это Бахмут?".

Источник: Радио НВ