Россияне сейчас перестраховываются абсолютно на всем, и они невероятно боятся 9 мая.
Об этом заявил руководитель Украинского института будущего Вадим Денисенко в эфире Радио НВ.
"Отмена 9 мая для Украины был бы джек-потом, но верится слабо. Потому что тогда пути просто показали, что он трус (что на самом деле и есть) и он не может защитить россия.
Хотя, конечно, те беспрецедентные меры безопасности, которые сейчас есть в Москве. Начиная с того, что по всему городу не работают GPS и заканчивая тем, что санитарная зона вокруг Красной площади дошла до Садового кольца - доходит до абсурда.
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Можно посмотреть на уровень абсурда по отношению к Красной площади возле Кремля. Они выпустили брошюру "Что нельзя приносить с собой на парад". И вот туда запретили проносить кетчуп, яйца и что угодно, что теоретически могло бы позволить людям бросить куда-то в кого-то.
То есть, они реально сейчас перестраховываются абсолютно на всем и они невероятно боятся 9 мая. Все энергия российского государства сейчас направлена исключительно на то, чтобы провести 9 мая каким-то образом, чтобы не произошло что-то не то. Они очень этого боятся", – говорит Вадим Денисенко.
Напомним, мощные взрывы прогремели возле Кремля, видео: "Дым и искры в небе".
Также сообщалось, что в результате новой страшной атаки со стороны российских оккупантов под обстрел попал пассажирский поезд.
Кроме того, Politeka.net писала, что в Сети показали, как выглядит Омск, в шоке даже россияне: "Это Бахмут?".
Источник: Радио НВ