Для руководства рф 9 мая остается сакрально датой, к которой нужно продемонстрировать электорату хоть какие-нибудь "победы". Именно поэтому украинцам нужно быть готовыми к новым массовым атакам со стороны страны-агрессора. Однако, нарастает напряжение и внутри самой россии, где идет процесс раскола между "башнями кремля".

Об этом в эфире Politeka Online рассказал политолог и экономист Олег Соскин.

"Я думаю, что все сейчас следующие дни до 9 мая, они для Украины будут очень тяжелыми, для Киева особенно. Ведь каждую ночь будут наноситься все больше и больше ударов по всем городам Украины. И шахедами, и ракетами, и управляемыми бомбами, и так далее, там, где могут достать. И РСЗО, и С-300, и С-400, и Искандерами, то есть они будут бить, там и Калибрами и так далее. Любыми средствами, я так думаю. Потому что у них проблема после вот этих двух беспилотников над Кремлем, это то что они не могут защитить небо Москвы на 9 мая, не могут. Почему? Потому что, если брать версии того же Пономарева, если брать версии, что началось уже антагонистическое столкновение разных групп, назовем их условно башни кремля, они уже договориться не могут. И понятно, что есть и башни, которые уже понимают, что надо Путина гасить, и для них это очень классная картинка – нанести удары беспилотниками 9 числа к фактически к параличу руководства", - говорит эксперт.

По словам Соскина, Путин сейчас находится в состоянии патологического страха.

"И естественно, что он будет говорить: "Вы мне даете гарантии, что ничего не случится?". Они скажут: "Нет, не даем". А кто возьмет на себя гарантию, кто возьмет на себя дать вот эти самые гарантии? Никто, никто и более того, сейчас очень выгодно как раз наносить удары по Москве и запускать эти беспилотники. Опять же, если все время сейчас запускать, то это ведет к панике, это реальная паника. Долетят они, не долетят, где-то взорвутся, важно, чтобы они даже не падали, а чтобы они вообще взрывались. Даже если это вот эти взрывы и падающие горящие остатки, долетели не долетели, это уже не имеет значения. Они вводят фактически пирамиду иерархии в рф в ступор. Потому что там все сидит на матке. Матка в середине. Если матка приходит в состояние ступора, то вся система управления, вся система жизнедеятельности роя она тоже приходит состояние ступора, и деструкции, и фрагментации. Потому что так устроена модель. Поэтому, я считаю, что если именно сейчас будут наноситься новые удары, особенно по Кремлю, по зданиям этим правительственным, неважно долетел не долетел, по любым зданиям административным, по московской мэрии, например, то это точно будет очень серьезный шок для Красной площади", - добавил политолог.

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