Популярний український комік, актор та зірка "Квартал 95" Юрій Великий, який і до російського вторгнення активно робив пародії на відомих особистостей, продовжує вражати шанувальників. На цей раз Великий висміяв главу "Вагнера" ​​Пригожина, який поскаржився на ситуацію на фронті (щоб подивитися випуск-пародію, доскролльте сторінку до кінця).

«Кремлівський "кухар" та голова "Вагнера" ​​Євген Пригожин, нецензурно вилаяв армійське командування РФ і особисто міністра оборони Шойгу і начальника ГенШтабу Герасимова, заявив, що його "хлопці" залишать Бахмут вже 10 травня.

Тому що "надвоєнні бюрократи" нібито відрізали найманців від артилерійських боєприпасів, і тепер, до 9 травня, захопити місто повністю - у них не вийде. Так і хочеться сказати: "Це вони ще до ладу не починали" 😁 Про це все, сам особисто він і доповість своєму "господарю" в цьому відео» - розкрив деталі ролика Великий.

Він зауважив, що на допомогу Пригожину вже поспішає «бравий» вояка Кадиров, тому ця тема ще не закрила, це ідея наступної пародії.

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У мережі ж оцінили те, як Великий зміг передати поведінку Пригожина у своєму відео:

«Російську армію бояться лише російські призовники 😂; і так переконливо, що не розрізниш, де оригінал, де підробка; Ваш словесний "голод" на висоті;

Браво! Геній перетворення!; творчість допомагає переживати ці нелегкі часи; Нехай повертаються "герої" на свої болота; Манера говорити ... Ні, це Пригожин)) Ви його в полон взяли чи що? 😅».

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